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مراسل العالم: العملية حصلت باطلاق نار استهدفت مركبة لشرطة الاحتلال

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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