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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف مدخل الزوايدة وسط قطاع غزة

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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