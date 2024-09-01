الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال:الهجوم القاتل وقع بعد نصف ساعة على فتح الجيش للحواجز

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :