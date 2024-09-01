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الصفدي: كل ادعاءات الاحتلال حول سببب عدوانه على الضفة كذب

الصفدي: كل ادعاءات الاحتلال حول سببب عدوانه على الضفة كذب
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن ‏كل ما يدعيه كيان الاحتلال حول أسباب شن عدوانه على الضفة الغربية كذب.

العالم _ فلسطين

وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة "اكس"، اليوم الأحد، نرفض ما يزعمه الوزراء العنصريون المتطرفون لهذا الكيان المحتل، الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.

وتابع: إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد في المنطقة هو الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

وقال إننا ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتهديده لأمن المنطقة.

وأضاف: "سنتصدى لأية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

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