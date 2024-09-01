عودة الأسود المنفردة الی 'اسرائيل' بعملية ترقوميا

العالم - خاص بالعالم

وقال د. حکم أمهز في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان عملية ترقوميا هي عملية استثنائية لأنها حدثت في وقت حساس جداً يستنفر الاحتلال فيه قواته علی کل المستويات لاسيما بعد عملية غوش عتصيون المزدوجة التي حدثت يوم أمس.

وأضاف أمهز ان المقاومة الفلسطينية بدأت مرحلة جديدة في عملياتها ضد قوات الاحتلال لتکبيد الاحتلال خسائر أکبر ولنقل المواجهة والمعرکة في الضفة الغربية الی داخل کيان الاحتلال الاسرائيلي ومستوطناته.

وأوضح ان هذا النقل يخفف من الضغط العسکري القائم علی الضفة الغربية وقطاع غزة، فالاحتلال أصبح يواجه 4 جبهات اسناد ميدانية هي غزة والضفة الغربية والعمليات التي تجري داخل المستوطنات الاسرائيلية واخيراً الجبهة اللبنانية، ما يشتت قدرات جيش الاحتلال الاسرائيلي بشکل کبير جداً.

وأکد ان عملية ترقوميا تعيد المواجهة مع الاحتلال الی مرحلة الأسود المنفردة، وهي مرحلة مهمة ونقلة نوعية في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وقتل 3 من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد في هجوم مسلح على سيارة عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية.