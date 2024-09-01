جيش الاحتلال يحدد هويات جثث 6 أسرى تم العثور عليهم بنفق في رفح

العالم - فلسطين المحتلة

وقال جيش الاحتلال في بيان “أعاد الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جثث الرهائن كرمل غات، عيدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموغ ساروسي وأوري دانينو من نفق في منطقة رفح” جنوب قطاع غزة.

وحسب "القدس العربي"، فان الاسرى الصهاينة الستة تم العثور على جثثهم أمس السبت في “نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة” وقد أُعيدت إلى الكيان المحتل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب جيش الاحتلال.

بدوره، قال زعيم المعارضة في الكيان المحتل "يائير لبيد": ان أبناءنا وبناتنا (المستوطنين المحتلين) مهملون ويموتون في الأسر، ونتنياهو مشغول بدق الأسافين. إنه غير مهتم بمحور فيلادلفيا، أو لقاحات شلل الأطفال، بل فقط بالائتلاف والإبقاء على سموتريتش وبن غفير. وعلى طول الطريق، يسحق العائلات والمستوطنين المحتلين، وسنواصل الوقوف إلى جانب عائلات المستوطنين واحتضانهم وحمايتهم في الأوقات الصعبة.

وقال مقر أهالي الأسرى: نتنياهو تخلّى عن المختطفين! هذه حقيقة الآن. وابتداء من الغد سيهتز الكيان المحتل.

وتابع: ندعوا المستوطنين الى الاستعداد. سنشلّ الكيان المحتل، انتهى الإهمال!.

ومساء السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء الكيان المحتل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، ورحيل حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات عامة مبكرة، محملين إياه المسؤولية عن أراوح هؤلاء.

وأغلق متظاهرون عددًا من الطرق في مدن تل أبيب وحيفا ورحوبوت، وفق إعلام عبري.

وقبيل الحديث عن العثور على هذه الجثث، كان كيان الاحتلال يقول إنه ما زال لديه 107 أسرى في غزة، بينهم عدد من القتلى.

لكن “حماس” قالت، في بيانات سابقة، إن العشرات من هؤلاء الأسرى قتلوا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق في القطاع خلال العدوان المستمر للشهر الـ11 على التوالي.

وبدعم أمريكي، يشن كيان الاحتلال، منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانا مدمرا على غزة خلّف قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذا العدوان وحرب الابادة الجماعية والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين العزل متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.