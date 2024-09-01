شاهد.. قيادي في الجهاد الاسلامي يكشف سر اهمية عملية الخليل

العالم - خاص العالم

واشار هيثم ابو الغزلان، في حوار خاص لقناة العالم ان هذه العملية تاتي بعد 11 شهر من حرب الابادة في قطاع غزة ، وبعد عمليتين نوعيتين نفذها المقاومون في الضفة المحتلة.

وحول اهمية هذه العملية الخليل، قال ابو الغزلان انها تأتي ضد الشرطة الصهيونية وادت الى مقتل 3 عناصر بها واصابة اخرين، لافتا الى ان المنطقة تعج بالمراقبة والمستوطنين بالتالي هذا الاختراق الواسع والكبير والتنفيذ الدقيق يعطي مؤشرا واضحا ان الفلسطينيين مصممين على الدفاع عن انفسهم وارضهم ووجودهم على هذه الارض.

واضاف ان كل الحكومة الاسرائيلية والمستوطنون يخضون حرب الغاء ضد الوجود الفلسطيني وبالتالي ليس من خيار امام الشعب الفلسطيني الا الصمود والمقاومة على ارضه.

وتابع انه عندما يعتبر الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير ان هذه الارض لا تتسع الا شعب واحد، فهنا يؤكد شعبنا بعملياته وصموده ودمه ان هذه الارض لا تتسع الا لشعب واحد هو الشعب الفلسطيني.وان هذه العملية المباركة تاتي في سياق الدفاع عن الوجود اولا والاثبات للكيان الاسرائيلي ان لا مستقبل له على الاراضي الفلسطينية.