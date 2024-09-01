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 سفير إيران لدى العراق يشكر مسرور بارزاني

 سفير إيران لدى العراق يشكر مسرور بارزاني
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

شكر محمد كاظم ال صادق سفير إيران لدى العراق رئيس وزراء كردستان العراق على استقباله لزوار الأربعين الحسيني.

العالم - ايران

وأعلن المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية في العراق، في بيان، أن السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، أجرى اتصالا هاتفيا مع مسرور بارزاني، رئيس وزراء منطقة كردستان العراق، وشكره على استقبال زوار اربعين الامام الحسين (عليه السلام) في كردستان العراق.

وبناء على البيان اكد السفير الإيراني في الاتصال الهاتفي أن الزوار الإيرانيين عبروا عن سعادتهم بتعاون سلطات كردستان والخدمات التي تلقونها في المنطقة .

من جانبه اعتبر رئيس وزراء كردستان العراق خدمة زوار الامام الحسين (عليه السلام) واجباً مباركاً، معرباً عن أمله في أن يتمكنوا من تقديم المزيد من الخدمات للزوار في السنوات المقبلة.

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