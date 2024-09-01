الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غانتس:على الجمهور الخروج للشارع فالوقت حان لاستبدال حكومة الفشل المطلق

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :