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مصادر فلسطينية:الاحتلال يطلق الرصاص تجاه مركبة بمنطقة سنجر جنوب الخليل

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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