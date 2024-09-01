شاهد.. كييف تهاجم موسكو ومناطق روسية بطائرات مسيرة

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تتسارع التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية منذ أن شنت القوات الأوكرانية هجوماً مباغتاً واسع النطاق على منطقة كورسك الروسية في السادس من آب/ أغسطس الماضي، وقال مسؤولون محليون إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الروسية موسكو وعدة أهداف أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وقال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن أربع طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة. كما أعلن ألكسندر بوجوماز، حاكم مدينة بريانسك الحدودية جنوب غربي روسيا، عن تدمير نحو ستة وعشرين طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة.

وكذلك الحال بالنسبة لحاكم منطقة فورونيج الذي اعلن عن تدمير عشر طائرات مسيرة فوق المنطقة، في حين أُسقطت عدة طائرات أخرى فوق مناطق كورسك وليبيتسك وريازان وتولا.

الهجمات هذه تأتي في وقت كثفت فيه كييف الضغوط على الولايات المتحدة للسماح لها بالتوغل في عمق الأراضي الروسية حيث التقى ممثلو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن السبت.

حيث قال الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ان "تطهير سماء أوكرانيا من القنابل الجوية الروسية الموجهة خطوة قوية لإجبار روسيا على السعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل. نحن بحاجة إلى القدرات اللازمة لحماية أوكرانيا والأوكرانيين بشكل حقيقي وكامل، نحن بحاجة إلى كل من الموافقات للقدرات طويلة المدى وكذلك قذائف وصواريخ طويلة المدى".

في السياق، أعرب وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف عن أمل كييف في أن تمنح الولايات المتحدة الإذن بتوجيه ضربات بأسلحة أمريكية بعيدة المدى على الأراضي الروسية بعد إرسال قائمة بالأهداف المحتملة.

وكان البنتاغون، قد أعلن في منتصف يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية لشن ضربات عميقة ضد روسيا، لكن هذا قد يتغير، حيث أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن بعض دول الحلف، بما في ذلك بريطانيا، نقلت في البداية أسلحة إلى كييف دون أي قيود'، كما منحت فرنسا أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب المناطق الروسية.



الحرب في أوكرانيا

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