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سرايا القدس-كتيبة جنين:مقاتلونا اوقعوا قوة مشاة في كمين بمحور ساحة المخيم وهناك اصابات مؤكدة

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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