بالفيديو.. اخر تطورات رد المقاومة اللبنانية على الهجمات الاسرائيلية

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واضاف مراسلنا ان حالة الهدوء هذه سبقتها اعتداءات اسرائيلية طالت بالقصف المدفعي اطراف بلدة شبعة والوادي الذي يمتد من كفر شبعا باتجاه كفر شوبا، كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي ليلا عدة غارات استهدفت بلدة حوله بالاضافة الى غارة استهدفت منطقة بين كفر كلا وكفر ميماس.

واشار الى ان التطورات تاتي بعد عمليات نفذتها المقاومة وكان ابرزها استهداف ثكنة برانيت بصواريخ البركان بالاضافة الى استهداف مقر كتيبة السهل في بيت هلل بمسيرات انقاضاضية هجومية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

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