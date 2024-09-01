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بالفيديو.. اخر تطورات رد المقاومة اللبنانية على الهجمات الاسرائيلية

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان حالة من الهدوء الحذر تسود الحافة اللبنانية الفلسطينية، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على علوات مختلفة بالاضافة الى تحليق مسيرات في منطقة العرقوب واجواء قضاء حاصبيا.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان حالة الهدوء هذه سبقتها اعتداءات اسرائيلية طالت بالقصف المدفعي اطراف بلدة شبعة والوادي الذي يمتد من كفر شبعا باتجاه كفر شوبا، كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي ليلا عدة غارات استهدفت بلدة حوله بالاضافة الى غارة استهدفت منطقة بين كفر كلا وكفر ميماس.

واشار الى ان التطورات تاتي بعد عمليات نفذتها المقاومة وكان ابرزها استهداف ثكنة برانيت بصواريخ البركان بالاضافة الى استهداف مقر كتيبة السهل في بيت هلل بمسيرات انقاضاضية هجومية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

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