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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: على العدو توقع العمليات التي تربك حساباته

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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