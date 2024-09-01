شلل الأطفال في غزة: حملة التطعيم تنطلق اليوم

العالم _ فلسطين

ونشرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مجموعة من الصور التي التُقطت في عيادات ونقاط طبية تابعة لها في وسط قطاع غزة، خلال حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال التي انطلقت اليوم. وقد جاء ذلك في تدوينة نُشرت، قبل ظهر اليوم الأحد، على موقع إكس.

وصباح اليوم الأحد، أعلنت الأمم المتحدة، في تغريدة على موقع إكس، انطلاق حملة التحصين الجماعية ضدّ شلل الأطفال التي تستهدف نحو 640 ألف فلسطيني صغير دون العاشرة من عمرهم. وأرفقت المنظمة الأممية تدوينتها بتصريح مسجّل لممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن يشدّد فيه على أنّهم لن يتمكّنوا من المضيّ بالحملة "من دون هدن إنسانية"، مشيراً إلى أنّ هذه الحملة تأتي وسط ظروف معقّدة بصورة لا تُصدَّق وتحدّيات هائلة.

ويذكر ان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أعرب في وقت سابق عن قلق بالغ إزاء القرارات الإسرائيلية التي تعيق عمل مراكز الإنسانية وإنها غير قادرة عمليا على تسليم المساعدات أو الاستمرار بعملياتها الإغاثية ؛مشيرا الى أن الوضع بقطاع غزة كارثي للغاية ؛في حين تُرغَم العائلات على النزوح وهي محاصرة بالدبابات والقنابل والغارات الإسرائيلية.