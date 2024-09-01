انضمام الدبابة M60 المتطورة لتشكيلة دروع القوات البرية القتالية لجيش إیران

العالم - ايران

وأقيمت اليوم الأحد مراسم انضمام الدبابة M60 المتطورة إلى الوحدات القتالية للقوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور القائد العام للجيش اللواء "عبدالرحيم موسوي" وقائد القوات البرية فی الجیش "كيومرث حيدري" وجمع من قادة هذه القوة.

وهذه الدبابة لديها القدرة على إطلاق النار واستهداف الأهداف المتحركة، كما أنها مزودة بكاميرات رؤية ليلية لتتمكن من أداء العمليات ليلاً.

وتشمل القدرات الأخرى للدبابات التي انضمت إلى الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش اليوم نظام الإعلان عن الحرائق والإطفاء ولوحة القيادة الرقمية ونظام التشويش والإنذار بالليزر.