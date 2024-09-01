الايرانيون يردون الجميل لأصحاب المواکب العراقية

العالم - مراسلون

تکريماً لعطائهم وضيافتهم خلال مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام استقبل الايرانيون في مطار أبادان الدولي، أصحاب المواکب الحسينية وذلک بهدف تعزيز الاخوة والتضامن بين الشعبين الايراني والعراقي.

وقال أحد مسؤولي المواکب العراقية لقناة العالم:"هذا الترحيب ليس غريباً من اخواننا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، جزاهم الله خير جزاء المحسنين ان شاء الله".

وقال زائر عراقي:"الحقيقة اخجلنا الاخوة بهذا الاستقبال الحافل والذي کان أشبه بالاحتفال بالمنتصرين".

وصرح مدير مطار أبادان الدولي احسان ألواري نجاد، لقناة العالم:"هذا العام تکريماً لأصحاب المواکب العراقية الاعزاء الذين خدموا الشعب الايراني خلال زيارة الاربعين قمنا بتوفير ظروف مناسبة لتوديع هؤلاء الاعزاء من أجل تنظيم المواکب في مدينة مشهد لاحياء ذکری استشهاد الامام الرضا عليه السلام".

في العشرة الاخيرة من شهر صفر المعظم بدأ العد العکسي للزائرين. وشوهد أصحاب المواکب العراقية يذرفون الدمع ويتنافسون في التشرف لخدمة زوار الامام الرضا عليه السلام.

وقال مسؤول أحد المواکب لقناة العالم:"نشتاق لخدمة زوار سيدنا ومولانا الامام الرضا عليه السلام في مشهد. نکمل العشرة الباقية من شهر صفر ان شاء الله".

وقال مسؤول عراقي آخر في المواکب الحسينية:"من أول صفر الی 25 صفر نخدم زوار الامام الحسين عليه السلام، ثم ننتقل الی مشهد ونخدم زوار الامام الرضا عليه السلام بتقديم 20 ألف وجبة طعام يومياً".

وقال المدير السابق للعتبات المقدسة مکي يازع:"کنت مديراً للعتبات المقدسة في مدينة آبادان لمدة 16 عاماً وسأبقی خادماً لأهل البيت حتی أنفاسي الاخيرة".

في عشية استشهاد الامام الرضا عليه السلام 70 خادماً من العراق يغادرون موضع قدم الامام الرضا عليه السلام قاصدين مدينة مشهد المقدسة لمواصلة الخدمة في طريق اهل البيت عليهم السلام لينوبون عن أهالي أبادان الزيارة.

تستغرق رحلة آبادان – مشهد نحو ساعتين تقريباً من مطار آبادان الدولي. هذا المطار الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 70 بالمئة بعدد الزائرين العراقيين الوافدين الی مدينة مشهد المقدسة وهذا ان دل علی شئ يدل علی ان محبة اهل البيت عليهم السلام تتضاعف في قلوب المؤمنين.