آخر التطورات ..غارات عنيفة على غزة والشمال وقصف متجدد على النصيرات

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن طائرات الاحتلال كانت قد قصفت نقطة للإنترنت وشحن الموبايلات ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة اعداد اخرى، كما استهدف قصف مدفعي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة

ولفت مراسلنا إلى ارتقاء 6 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار التعليم شمالي قطاع غزة، كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و107 إصابة خلال الـ 24ساعة الماضية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أمس مبنى كلية نماء التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في منطقة أرض الشنطي شمال غربي مدينة غزة مما أسفر عن شهداء وجرحى.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40861 شهيدًا و94398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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