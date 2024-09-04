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خبير سياسي يكشف عما أراده الإحتلال من توسيع عملياته في الضفة!

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد عصمت منصور الخبير بالشأن الإسرائيلي، أن عملية الإحتلال الواسعة في الضفة الغربية وكل الذرائع الإسرائيلية التي تساق غير صحيحة، بمعنى أن الحديث عن خطر أمني وعن مجموعات واتهامات تهريب اسلحة واموال وغيرها فهذا موجود طوال الوقت والسنوات الماضيه حيث تشبه كمن يقتحم باباً مفتوحاً.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "بتوقيت الضفة"، لفت منصور إلى أن الإحتلال يقصف المخيمات من الجو ويغتال كل يوم، فقد اجتاحها أكثر من 30 مرة منذ السابع من اكتوبر حتى الآن، وبالتالي فما الداعي؟ ولا يبرر ذلك ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي"يسرائيل كاتس"، بأنه قد يضطر الى نقل السكان، فليس صدفه في نفس يوم العملية يقول الإحتلال بأنه قد يضطر الى إخلاء السكان وإجلائهم وليس صدفة بأن تكون هذه الحكومة برنامجها قائم بأحزاب مكونة لها تتحدث عن حسم الصراع فليس صدفة أن يكون في مقدمة الحملة المدرعات ولا الطائرات ولا الوحدات الخاصة ولا قامت جرافات الإحتلال بتسوية كامل الارض والاسواق وغيرها.

وأوضح منصور أن الهدف من تلك العملية هو التأثير على الجذور، وبالتالي فإن الموضوع أكبر من ضرب مقاومة، فالموضوع له علاقة بتغييرات سكانية جغرافية وتهيئة البنية للإستيطان، فالشمال، ليس هو فقط حاضنة للمقاومة والجبهة الاسخن للمواجهة، ايضا الأغوار مستهدفة والعين عليها استيطانيا.

وخلص منصور إلى أن تلك العمليات هي مقدمة لحملات قد تكون أوسع، والآن بدأت المعركة في غزة تستنفذ نفسها وهم يهيئون لنقل المعركة الى الضفة الغربية وحسمها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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