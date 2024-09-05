هل تؤكد تصريحات سموتريتش أنه لا يوجد صفقة لتبادل الأسرى في الأفق؟!

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "بتوقيت الضفة" أشار عساف إلى أن الحديث عن صفقة خلال الأشهر الماضية كان "كسبا للوقت"ليس أكثر او أقل، واستمرارا في الحرب وفي العدوان على أهلنا في قطاع غزة.

ولفت عساف الى أن الصهاينة لا يذهبون الى صفقة ولا يذهبون إلى تقديم أي شيء إلا تحت الضغط والإجبار هكذا عودتنا كل السياسي الصهيونية، وبالتالي فهم لا يتراجعون الا بالضغط، ففي جنوب لبنان تراجعوا بالضبط وفي عام 2006 إثر الحرب تراجعوا بالضغط، وحتى بالصفقات اللاحقة التي تمت في ضوء الإعتقال وأسر حزب الله لصهاينة كانوا تحت الضغط.

وأوضح عساف أن صفقه شاليط كانت تحت الضغط بعد أن يئس الصهاينة من إمكانيه تحرير شاليط وبعد أن كان هنالك رأي عام، ما يضغط باتجاه إن طالت مدة وجود شاليط في الأسر، وبالتالي قال الاحتلال ينبغي أن ندفع الثمن، ثمن تحرير شاليط، وهكذا دفع مجبرا اليوم قائلا انه يندم على ذلك أو أنه أخطأ في حينه، فنعتقد أن ذلك لن يغيّر من الأمر شيئا ولن يذهب إلى أي صفقه إلا بالإجبار وتحت الضغط.

وكان قد كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، "خطأ نتنياهو الكبير" مع زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.

وقال إن نتنياهو اعترف في الحكومة بأن صفقة شاليط كانت خطأ، وقال إنه أقر بأنه ارتكب خطأ عندما وقع على الصفقة في عام 2011.

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