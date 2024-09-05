هل حدث انقلاب داخل الكيان الاسرائيلي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "بتوقيت الضفة" أشار الأعور إلى أن الجديد اليوم في حكومة نتنياهو المثلثة مع بن غفير وسموتريتش فان بن غفير لم يدخل الجيش، وهذا الشيء معروف وحتى سموتريتش فإن معرفته في الثقافة السياسية في النظام السياسي داخل الكيان كانت بسيطه جدا حيث تخرج من احدى الكليات داخل الكيان وهم لم يتخرجوا لا من جامعة تل ابيب ولا من الجامعة الامريكية.

ولفت الأعور إلى أنه بالنسبة الى سموتريتش عندما يتحدث ويتجرأ ويقول كيف يستمع دائما وأبدا كان في المؤسسة الامنية في النظام الداخلي الاسرائيلي فإن "الموساد" هي المؤسسة رقم واحد، وإن الشاباك هو رقم اثنين، من الذي كان يقرر؟ فإن المؤسسة الأمنية هي التي تقرر، ويتم عرضها على المستوى السياسي من أجل فقط المصادقة والموافقة، إما بنعم أو لا، وأما لمن القرار فالقرار للمؤسسة الامنية.

ونوه الأعور إلى أن الجديد اليوم بأن هنالك متغيرات، لماذا هنالك انقلاب داخل "اسرائيل" من قاد هذا الانقلاب هو "بن غفير"، والآن قاد إنقلابا على الشرطة الإسرائيلية ، حيث أن كل ضباط الشرطه الإسرائيلية هم من أتباع الصهيونية الدينية أو"بن غفير" وتبقى الجيش، فجيش الكيان الإسرائيلي، ما هو المانع.. هو يواف غالانت الذي قال أن هنالك إشكالية في مواجهة تواجه نتنياهو إنه يواف غالانت هو ابن حزب الليكود كنت هو ليس من اليسار، وليس بني غانتس حتى يعتبر الحاضر الغائب فان غالانت هو شخصية محترمة من قبل المجتمع الاسرائيلي في المجتمع الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...