مجدداً.. غالانت يهدّد بضرب حزب الله بقوة، واعداً بهذا الأمر!

العالم - خاص بالعالم

إعلام الاحتلال ومصادر عبرية، أكدوا وقوع عدد من الإصابات في صفوف قوات الاحتياط الإسرائيلية بينها إصابتان حرجة وخطيرة جراء صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان تجاه كفار يوفال في الجليل الأعلى. وصرحت مستشفى زيف في صفد أنها استقبلت ثلاثة جرحى أحدهم بحالة خطيرة.

واستهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية والمسيرات انتشارا لجنود الاحتلال في ‏محيط موقع المرج والتجهيزات التجسسية في ‏موقعي حدب يارون ورويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة وأصابتها إصاباة مباشرة مما أدى إلى تدميرها. ‏



كما استهدفت موقعي جل العلام وراميا ‏بقذائف المدفعية وأصابتهما إصابات مباشرة. ‏



هذه التطورات تأتي بعد وقت قليل من زيارة سرية لوزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف غالانت الى الشمال والجولان المحتل مع موعد بدء العام الدراسي مهددا بضرب حزب الله بقوة وواعدا بالعمل على إعادة المستوطنين الى الشمال.



وكشف موقع 'والا'العبري ومواقع إسرئيلية أخرى أن رئيس جهاز 8200 الاستخباراتي سيستقيل قريبا من منصبه وهي أكبر وحدة لجمع المعلومات في جيش الاحتلال والتي استهدفتها المقاومة في لبنان في عملية الأربعين .

وفيما واصل الاحتلال قصفه المدفعي مستهدفا اطراف بلدات وقرى جنوبي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط أربعة جرحى بقصف الاحتلال لبلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.



وتعرضت آلية تابعة للجيش اللبناني لرشقات نارية من موقع زرعيت على طريق مروحين، خلال تنقلها على طول الحدود الجنوبية لتزويد مراكز الجيش بالمواد التموينية.

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