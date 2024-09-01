شاهد.. آخر المجازر المروّعة للإحتلال في قطاع غزة اليوم!

العالم - خاص بالعالم

ففي بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع استشهد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم بينما ارتقى10 شهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت على الجنوب والوسط، ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة.

منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس تعرضت لقصف طائرات الاحتلال ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، هذا فيما أشارت مصادر إلى إن قوات الاحتلال قصفت منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح، وأدى القصف إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين فيما استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة صفد التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وأوضحت طواقم الدفاع المدني أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين بعد تهديد جيش الاحتلال بقصفها مرة أخرى، في ظل استمرار عملية انتشال جثامين الشهداء والمصابين إثر القصف الأول لها.

وزارة الصحة في غزة أعلنت من جهتها ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى إلى أكثر من 40700 شهيد وأكثر من94 ألف جريح منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

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