ماذا يجري في جنين؟

العالم – باختصار

تدور مواجهات عنيفة أطرف المخيم، كما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال في بلدة برقين غرب جنين.

جيش الاحتلال: قواتنا تواصل القتال في جنين والعملية العسكرية في الضفة ستستمر.

القناة الـ13 العبرية: مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة السبت في حي الدمج بجنين.

بدأ جيش الاحتلال باعتماد تكتيك "السير عبر الجدران" للتنقل بين المنازل بمخيم جنين.

يقوم الجنود بفتح ثغرات في جدران المنازل للتنقل بين المباني دون الحاجة للمرور بالشوارع والأزقة.

قوة الاحتلال تخشى الطرقات المكشوفة التي تعرضهم لنيران قناصة المقاومة والكمائن والمتفجرات.

خبراء: إستخدام الاحتلال لهذا التكتيك يهدف لأحداث تغيير جذري بالخريطة السياسية والجغرافية للضفة.

بالمقابل يستغل المقاومون معرفتهم بجغرافيا وتضاريس المخيمات لصالحهم.

يستخدم المقاومون في مخيم جنين عبوات ناسفة محلية الصنع يصعب رصدها واكتشافها.

شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف وتدمير واسعة للشوارع والبنية التحتية في المخيم.

العدوان على جنين تسبب في تضرر شبكات المياة وانقطاع الكهرباء عن المخيم.

كما استولت قوات الاحتلال على عدد كبير من منازل المواطنين في الحي الشرقي لجنين.

ما يقوم به جيش الاحتلال هو عقاب للأهالي وليس للمقاومين الذين لا يوجدون بالمنازل بل في الميدان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت عشرات المنازل وأجزاء من المسجد والمقبرة في الحي الشرقي.

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