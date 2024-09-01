الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس بلدية تل أبيب يطالب "الاسرائيليين" بالخروج للشوراع والتظاهر للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :