رسالة مدوية من القسام للاحتلال .. هذا مصيركم !!

العالم - فلسطين

وأوردت "القسام" في رسالتها التي جاءت باللغة العربية والإنجليزية والعبرية، تصريحات لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال يقول فيها: “نستطيع الوصول إلى كل مكان في غزة”.

وقالت كتائب القسام: "نعم تستطيعون الوصول (..)، وفي كل وصول تُقتلون وتُمزقون”، مرفقة هذه الرسالة بعدد من أسماء وصور قتلى جنود الاحتلال الذين سقطوا أثناء قتالهم في غزة.

وختمت الكتائب رسالتها المصورة بالقول: “أنتم تنزفون ومجرموكم في تناقص”.

وأعلنت كتائب القسام مؤخرا عن تنفيذ كمين محكم استهدف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتحصنة داخل أحد المنازل في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتزامن نشر القسام للمقطع المصور مع إعلان جيش الاحتلال مساء السبت استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل نفق وسط قطاع غزة.

ونشرت حركة حماس مساء السبت رسالة عبر منصة تليغرام بعنوان “الثمن واحد” أعادت فيها التذكير بتصريحات سابقة للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة قال فيها إن “الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل 5 أسرى هو نفس الثمن مقابل جميع الأسرى”.

وفي مطلع آذار/مارس الماضي أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسّام أنّ “الثمن الذي سنأخذه في مقابل 5 أو 10 أسرى أحياء هو الثمن نفسه، الذي كنّا سنأخذه في مقابل جميع الأسرى، لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو”.