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قائد الدفاع الجوي بشمال غرب إيران: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة من دون طيار كانت تعتزم استهداف مستودعات البتروكيماويات في مدينة تبريز

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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