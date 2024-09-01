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رئيس نقابة العمال في كيان الاحتلال: صفقة تبادل الأسرى تتعرقل لدوافع سياسية ولا يمكن السكوت عن هذا الشيء ولذلك أعلن الاضراب العام غدا

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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