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صافرات الانذار تدوي في زرعيت وشتولا وشوميراه والجليل الغربي

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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