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مراسل العالم: شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في القدس أثناء مطالبتهم بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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