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سرايا القدس تعلن عن تنفيذ كتائبها 26 عملية ضد قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها المستمرة في طوباس وطولكرم وجنين

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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