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مصادر فلسطينية: 27 شهيدا بغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ الصباح

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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