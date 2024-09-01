اليمن ماض في عملياته النوعية

العالم – المشهد اليمني

وأكد قائد حركة أنصارالله السيدعبدالملك الحوثي مواصلة تطوير القدرات العسكرية للارتقاء في عمليات الإسناد، وشدد على أنه لا سقف سياسيا أو اعتبارات أخرى يمكن أن تحد من مستوى هذه العمليات، مشيرا إلى أن التحضير للرد على الاحتلال الإسرائيلي مستمر، والتوقيت سيكون بمثابة مفاجئة له.

وحول هذا الموضوع يستضيف البرنامج من صنعاء الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان، ومن بيروت المحلل السياسي اليمني الأستاذ محمد أبو راس.. ليناقشهما هذه الأسئلة:

كيف قراءتم تأكيد السيد الحوثي على الرد العسكري على العدوان الإسرائيلي؟

ماذا يعني تأكيد السيد على أن التأخير أمر تكتيكي؟

كيف تقرأون رد كل المحور على العدوان؟ وإلى أين تتجه الأمور برأئيكم؟

ماذا يعني استمرار الحضور الشعبي الحاشد في اليمن المؤيد لفلسطين؟

ماهي الرسائل والدلالات التي يحملها هذا الحضور الشعبي كل أسبوع في اليمن؟

ماذا عن استمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر؟

كيف تقرأون ما أعلنه الناطق العسكري باسم القوات اليمنية حول استهداف عدد من البوارج الأميركية مؤخرا في باب المندب؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..