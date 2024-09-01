تكلفة إبادة غزة تهلك "إسرائيل" اقتصاديا .. المالية تحذر من كارثة وشيكة

العالم - الإحتلال

وأكدت الوزارة وجوب جباية 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، وإلا "سيدخل الاقتصاد في دوامة".

وإذ أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في الكيان الإسرائيلي، فإنها كشفت أن كبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية، سيجتمعون الليلة للضغط على الـ"هستدروت" (أكبر منظمة عمالية في كيان الإحتلال) لإعلان الإضراب العام.

ولفتت إلى أنّ عشرات المصالح التجارية والمطاعم الاسرائيلية، ستقفل أبوابها مساء اليوم للضغط على الحكومة، نحو ابرام صفقة.

وأدت الحرب المستمرة على مختلف الجبهات إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث "ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في اقتصاد كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه دينامو ريادة الأعمال".