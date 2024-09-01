الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات الاحتلال تشن غارات على بلدتي العديسة والطيبة بجنوب لبنان

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :