المشاط يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى اليمن

العالم - اليمن

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط تسلم اليوم خلال لقاء أوراق اعتماد السفير الإيراني علي محمد رضائي وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقد رحب المشاط، بالسفير الإيراني، متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهامه، مؤكداً أن الأجهزة المعنية ستقدم له كافة التسهيلات لأداء مهامه.

فيما نقل السفير الإيراني، لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب اليمني التقدم والازدهار.

هذا وقد أجريت للسفير الإيراني المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين اليمني جمال عامر، وأمين عام رئاسة الجمهورية اليمنية حسن شرف الدين، ورئيس دائرة المراسم والتشريفات أسامة الشامي.