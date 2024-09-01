الاحتلال أغار على مدرسة صفد في حي الزيتون بغزة 3 مرات مشرداً آلاف النازحين +

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أكد الزميل محمد أبوعبيد تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق قطاع غزة، وتحديدا شمال القطاع حيث قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة التعليم شمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الإصابات بين الحرجة والخطيرة تم نقلهم إلى مستشفيات شمال القطاع.

وأشار إلى أنه وفي استهداف مدرسة صفد في منطقة حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة قد ارتقى 6 شهداء فيما سقط عدد كبير جدا من الإصابات والجرحى.

وأوضح أن المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين، لكن تم إخلاء هذه المدرسة من قبل الدفاع المدني، حيث هرب النازحون بعد الصاروخ الأول الذي استهدف المدرسة، حيث باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف هذه المدرسة مرة ثانية وثالثة على التوالي.

وأكد أنه قد تم تدمير هذه المدرسة بشكل كامل، وما زال عدد من الشهداء والإصابات تحت الأنقاض مركز الإيواء هذا الذي كان يضم آلاف النازحين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة.

كما أوضح أن الاحتلال استهدف مدينة خان يونس في مناطق المواصي، وبالتحديد مناطق الخدمات الإنسانية حيث استهدف خيمة للنازحين ما أدى لارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من الإصابات.

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