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عشرات الآف المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل عاجلة للأسرى بغزة

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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