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أكثر من 100 ألف مستوطن يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة الأسرى

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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