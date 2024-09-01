الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
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"الحريديم" يدعون إلى تظاهرة كبرى صباح غد في تل أبيب ضد تجنيدهم

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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