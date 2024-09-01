الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تظاهرات للمستوطنين في عدة مدن فلسطينية محتلة تطالب بابرام صفقة الأسرى

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :