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إنطلاق صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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