قتلى بشرطة الاحتلال .. وغضب في تل أبيب على نتنياهو بعد العثور على جثث الأسرى

العالم – بانوراما

وألغى نتنياهو الجلسة الحكومية الأسبوعية، واستعاض عنها باجتماع للطاقم الوزاري الأمني المصغر.

هذا وباركت حركة حماس العملية، ودعت الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية الى النفير العام، مشيرة إلى أن عمليات المقاومة في الضفة هي رد طبيعي على المجازر وحرب الإبادة الجماعية في القطاع والضفة والقدس المحتلة.

كيف هي الأوضاع على الأرض وماهي آخر تطورات الوضع الميداني على ضوء المعارك الدائرة في جنين؟

- هجوم ترقوميا اليوم بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون، كيف تقيمون دقة العمليات وارتفاع وتيرها في الضفة؟

ويناقش البرنامج في المحور الأول هذه الأسئلة:

- هل تتوقعون أن تتمدد العمليات الفدائية إلى داخل أراضي ثمانية وأربعين؟

- العملية في الضفة أكملت يومها الخامس والمقاومة تفاجئ الاحتلال كل يوم بتكتيكات جديدة، ماهي توقعاتكم للأيام القادمة وهل نحن أمام حرب مفتوحة على ضوء دعوة حماس لحمل السلاح في الضفة؟

- إغتال الاحتلال في الأيام السابقة قادة للمقاومة في جنين وطولكرم وغيرها إلا أنه لم يستطيع وقف العمل المقاوم أو القضاء عليه، ما مدى تأثير استشهاد القادة على سير العمليات في الضفة؟

- عمليات الأسود المنفردة استراتيجية قديمة ومتجددة في الوقت ذاته لعمل المقاومة في الضفة، ماهي أهمية هذه العمليات وتأثيرها على الاحتلال؟

- الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في مدن الضفة والتي أحرجت حتى حلفائه إلى أي حد ستؤثر على مايعرف بحل الدولتين؟

- الأوضاع في الضفة وصلت إلى عنق الزجاجة وحالة الاحتقان تزداد يوما بعد يوم بسبب ممارسات الاحتلال الاستفزازية، ماهي السبل والآليات الدولية التي يمكن أن تشكل ورقة ضغط على الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات؟

وفي المحور الثاني.. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثث ستة أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، أسرتهم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن قواته استعادت السبت عدة جثث من القطاع، دون أن يسمح بنشر المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك هاجم زعيم المعارضة في الكيان الإسرائيلي يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالتضليل والانشغال بالمناورات السياسية.

هذا وخرجت تظاهرات في أنحاء الأراضي المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة التبادل.

بدورها قالت حركة حماس إن بعض الأسرى الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن قائمة المفرج عنهم، وحملت الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية مقتلهم.

ويناقش البرنامج في المحور الثاني هذه الأسئلة:

- العثور على 6 جثث جديدة للأسرى زاد الضغط على حكومة نتنياهو.. هل يمكن أن يسرع هذا في ولادة اتفاق للهدنة؟

- اليوم خرجت تظاهرات حاشدة في تل أبيب وبالأمس كذلك كما أعلنت نقابة العمال الإضراب الكامل ليوم غدا وسيتوقف مطار بن غورويون غدا كذلك عن العمل، ما مدى تأثير هذه الإضرابات والاحتجاجات في الضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات؟

- لابيد حمل نتنياهو مسؤولية عرقلة صفقة التبادل، واتهمه بالتضليل والانشغال بالمناورات السياسية.. ما مدى صحة هذه الاتهامات وماهي تداعياتها على الوضع السياسي الهش داخل الكيان؟

-الغالبية العظمى داخل الكيان مجمعون على فشل نتياهو في تحقيق أهدافه في حرب الإبادة والأوضاع تزداد سوءا بعد اشتعال الضفة، على ماذا يعتمد نتنياهو في تصلبه في مواقفه؟

- هل بإمكان المعارضة والشارع إسقاط حكومة نتنياهو والدعوة لانتخابات جديدة؟

- حماس قالت إن بعض الأسرى الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن قائمة المفرج عنهم، وحملت الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية مقتلهم..كيف تقيمون دور المقاومة في إدارة الحرب والمفاوضات في آن واحد؟

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