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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة شتولا بالأسلحة الصاروخية

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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