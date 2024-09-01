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ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يستقبل الشيخ الزكزاكي

ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق يستقبل الشيخ الزكزاكي
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

زار رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ "إبراهيم الزكزاكي"، ممثلَ ورئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية لدى العراق "آية الله السيد مجتبی حسيني".

العالم - إيران

ورافق الشيخ الزكزاكي في هذا اللقاء، وفد يضم فضلاء وطلبة العلوم الدينية الأفارقة في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف.

وفي تصريحه خلال اللقاء، تفقد اية الله حسيني الوضع الصحي للشيخ الزكزاكي، كما أشاد بجهود طلبة العلوم الدينية الافارقة في حوزة النجف الاشرف؛ متطلعا الى تكرار اللقاء مع زعيم الطائفة الشيعية بنيجيريا.

في المقابل، اثنى اية الله الزكزاكي على الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية في العراق، للطلبة الأفارقة، كما تطرق الجانبان الى الاوضاع الراهنة في العالم الإسلامي وبالخصوص القضايا الافريقية ذات الصلة.

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