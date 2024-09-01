اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والبلغاري.. ماذا دار بينهما؟

العالم - إيران

وأشار إيفان كُندُف خلال المكالمة إلى العلاقات الجيدة القائمة بين إيران وبلغاريا، وأعرب عن استعداد بلاده للمضي قدمًا في القضايا ذات الأولوية في العلاقات الثنائية وتعزيز الروابط بشكل أكبر مع إيران.

من جانبه، هنأ عراقجي نظيره البلغاري على تعيينه الأخير وزيراً للخارجية، وأكد رغبة طهران في مواصلة الحوارات السياسية وتعزيز التعاون مع بلغاريا وبحث معه العلاقات الإيرانية البلغارية، خاصة في المجال الاقتصادي.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الوضع المزري في غزة والحاجة الماسة للفلسطينيين في تلك المنطقة إلى المساعدات الإنسانية، وأكد دعم إيران لأي اتفاق يقبل به الفلسطينيون وحركة حماس للوصول إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، ناقش الوزيران أيضًا بعض القضايا القنصلية وتبادلا وجهات النظر حولها.