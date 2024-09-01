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وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري ان بلاده تدعم أي اتفاق ترتضيه المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار وارسال المساعدات لغزة

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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