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خليل الحية: لسنا معنيين بالتفاوض على شروط نتنياهو الجديدة وقرار الحركة هو عدم التنازل عن مقترح 2 يوليو

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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