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مراسل العالم: أنباء عن هجوم عنيف استهدف محيط القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو في دير الزور شرقي سوريا

الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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