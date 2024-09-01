بالفيديو...أكثر من نصف مليون إسرائيلي يشاركون في تظاهرات مطالبة بصفقة تبادل الأسرى

العالم-الاحتلال

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر في الشرطة، يوم الأحد، بأن "100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة في (كابلان) بتل أبيب".

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن منظمي الاحتجاجات وعائلات الأسرى قولهم إن "700 ألف شخص تظاهروا في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وأن عدد المشاركين في المظاهرة الرئيسية في كابلان بتل أبيب بلغ 550 ألف شخص".

حماس

وأغلق المحتجون الإسرائيليون طريقا رئيسا في مدينة تل أبيب، ومدخل مدينة القدس، وشارعا مركزيا في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تظاهر آخرون في كرمئيل ورحوفوت.

كما أغلق محتجون بينهم عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، طريق "أيالون" السريع، مطالبين بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وذلك قبل أن يتم فتح الطريق لاحقا مجددا أمام حركة المرور، من قِبل عناصر الشرطة.

وفي القدس، قام محتجون بإغلاق مدخل المدينة أمام حركة المرور بشكل كامل، لأكثر من ساعتين، فيما استقدمت الشرطة المزيد من عناصرها إلى هناك، بالإضافة إلى مركبة رش المياه، كما أعلنت في بيان صدر عنها لاحقا، أنها "اعتقلت 5 أشخاص من مثيري الشغب"، وقبل أن يُغلق محتجون مدخل المدينة، كان العشرات قد تظاهروا أمام منزل نتنياهو في المدينة.

وقالت إحدى مجموعات الحراك المشاركة في الاحتجاجات: "عندما يقول نتنياهو: من يريد الصفقة لا يقتل الرهائن [في إشارة إلى اتهام نتنياهو حركة حماس بقتلهم]، فهو يتحدث عن نفسه وعن أولئك الذين صوتوا فعليا لصالح التضحية بالرهائن".

وشددت على أنه كان "يمكن إعادتهم إلى المنزل أحياء، وبغض النظر عن الطريقة التي ندير بها الأمر، فإن الحكومة الإسرائيلية وقائدها ضحوا عمدا بالمختطفين حتى وفاتهم"، مشيرة إلى أن "أحد عشر شهرا عانى منها ستة، حتى قُتلوا قبل أقل من أسبوع"، وشددت العائلات على أنها تريد إبرام "صفقة الآن".

يأتي ذلك فيما تتصاعد الانتقادات ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي تحمله مسؤولية مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة "حماس"، عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.